Reggina: abbonamenti a partire dal 20 giugno, gradinata aperta "ad obiettivo"

Reggina passione eterna. Questo lo slogan scelto per la campagna abbonamenti degli amaranto, valevole per la stagione 2018/19 in Serie C. Prima fase dal 20 al 30 giugno, seconda dal 20 al 31 luglio, terza dal 20 al 31 agosto. Di fase in fase, si salirà di prezzo.

Non sarà più necessario sottoscrivere la tessera del tifoso, che tornerà utile solo per andare in trasferta. La gradinata sarà riaperta solo in caso di almeno 1000 sottoscrizioni.

La prelazione per i vecchi abbonati sarà esercitabile solo nella prima fase, tra il 20 ed il 30 giugno. Tutti i prezzi su reggina1914.it. La curiosità è relativa alla biglietteria, che sarà adibita al Sant'Agata nonostante sia ancora in corso il bando per il nuovo affitto.

Laconico il ds Massimo Taibi: "Non devo convincere nessuno, parleremo con i fatti allestendo una buonissima squadra". Netto il club manager Giusva Branca: "Sul Sant'Agata non ho niente da dire".