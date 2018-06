Reggina: vicina la scelta per il tecnico della Berretti

Dopo aver ufficializzato Roberto Cevoli come allenatore della prima squadra, la Reggina rivolgerà la propria attenzione alle nomine per il settore giovanile. Il responsabile Emanuele Belardi, per la panchina della formazione Berretti, starebbe valutando l'ex amaranto Ivan Franceschini nonchè Gigi Panarelli, ex calciatore con un passato al Napoli ed al Taranto. Ma il favoritissimo è Giuseppe Misiti, che nella stagione ormai conclusa ha guidato la prima squadra del Gallico-Catona, in Eccellenza.

