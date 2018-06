La Reggina ha la sua nuova guida tecnica. Dopo aver annunciato la separazione da Agenore Maurizi, pur senza ancora specificarne la formula, la società ha annunciato ufficialmente l'avvenuto accordo col mister Roberto Cevoli, che verrà presentato alla stampa nella prossima settimana.

"So che il mio procuratore ha parlato più volte col direttore Taibi, che ha chiamato anche me per spiegarmi il progetto. Mi ha fatto una buona impressione. So che ci sono altri incontri in programma, sarei contento di venire a Reggio Calabria". Queste sono alcune delle dichiarazioni rilasciate ieri dal difensore Filippo Carini, ultima stagione nelle fila della Paganese, a Radio Reggio Più. Nel corso della trasmissione CBasta, andata in onda giovedì alle 19:00, è stato svelato anche l'interesse della Reggina per l'attaccante Ferdinando Sforzini.