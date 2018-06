Reggina, preso il portiere Confente. Ipotesi Viola in attacco

Stavolta ha spiazzato tutti. Massimo Taibi ha virato decisamente per quanto riguarda il portiere, specie in seguito ai tanti, troppi tentennamenti di Zaccagno e Cucchietti, entrambi del Torino. Il ds della Reggina si è assicurato il prestito secco di Alessandro Confente, classe '98, estremo difensore di proprietà del Chievo. Lascia per la prima volta i gialloblu, di lui si dice un gran bene.

Possibile un cavallo di ritorno in attacco. Alessio Viola ha dato il meglio di sè qualche anno fa, al Monza, proprio con Roberto Cevoli come allenatore. Anche se all'epoca il tecnico prediligeva il 3-4-1-2, l'attaccante made in Sant'Agata potrebbe tornare utile anche nel tridente. Viola è legato da un altro anno di contratto alla Virtus Francavilla. Intanto la società ha ufficializzato il biennale con il centrocampista Navas, classe '97 proveniente dall'Akragas.

p.f.