Reggina, Taibi: "Per il centravanti non possiamo sbagliare"

Franchini, Navas, Salandria e Zibert. Dovrebbero essere questi i giocatori cui si riferisce Taibi, nell'eloquente dichiarazione rilasciata a Radio Touring, durante la trasmissione "Tutti figli di Pianca" condotta da Ferdinando Ielasi: "Ho chiuso per quattro centrocampisti, presto potremmo fare altrettanto per altri sette giocatori. Ho parlato con Laezza, è nostra intenzione tenerlo. Le possibilità che Cucchietti sia il portiere della Reggina anche l'anno prossimo, sono pochissime. La punta? Non possiamo assolutamente sbagliare la scelta: l'identikit resta quello di un calciatore abbastanza esperto, che abbia già segnato in categoria".

Dettagli Creato Venerdì, 08 Giugno 2018 23:31