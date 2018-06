In mezzo a tante trattative per prendere calciatori in prestito, la Reggina si muove anche per metterne dentro qualcuno di proprietà in vista del futuro. Il ds Taibi ha trovato l'intesa con Gaetano Navas, napoletano classe '97, nell'ultima stagione all'Akragas. Nel match di qualche settimana fa al "Granillo", valso la matematica salvezza per gli amaranto, si era disimpegnato come mezzala nel 4-5-1 dei biancazzurri, ma ha anche caratteristiche da esterno. Arriva a parametro zero, dopo la retrocessione in D dei siciliani.

p.f.