Siracusa-Reggina, Laneri: "Risultato giusto. Magnani venduto a 600.000 euro"

Bicchiere mezzo pieno per la Reggina, con riferimento al punto strappato sul campo del Siracusa. Ora però, nel prossimo turno gli amaranto non scenderanno in campo, e dovranno sperare che la Fidelis Andria non faccia bottino pieno a Bisceglie, per non scivolare al quartultimo posto. Gli uomini di Maurizi torneranno in campo domenica 8 aprile, per ospitare la capolista Lecce: non ci sarà il difensore Pasqualoni, appiedato dal giudice sportivo.

Antonello Laneri, direttore generale del Siracusa, ha commentato il match del De Simone ai microfoni di Radio Reggio Più: "Il rigore per la Reggina c'era, ma abbiamo rivisto l'immagine del gol di Turati e non c'è fallo. Per quello che si è visto in campo, è un risultato giusto. I due portieri non hanno avuto un gran da fare".

Mentre la Reggina piazzava l'attaccante Bianchimano a 300.000, nel mercato di gennaio, al Perugia, il Siracusa otteneva il doppio per il cartellino di un difensore centrale: "Per Magnani abbiamo incassato 600.000 euro. Di mezzo c'è la Juventus, tramite il Perugia – ha rivelato Laneri a Radio Reggio Più - Sta facendo tutte le partite in Umbria, è tra i migliori in campo. Abbiamo tante valorizzazioni nella nostra squadra: quattro giocatori del Palermo, uno dell'Atalanta ed uno del Perugia. La società ricava altre 300.000 euro grazie a questi ragazzini".