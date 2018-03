Siracusa-Reggina, Maurizi: "Nel girone di ritorno, tante squadre hanno cambiato modulo"

Tempo di gioire per il ritorno alla vittoria contro la Casertana, e la Reggina dovrà tornare in campo lunedì alle 20:45 in casa del Siracusa. La squadra partirà nel pomeriggio, dopo aver pranzato in sede. Tornano a disposizione Condemi e La Camera, dopo i rispettivi turni di squalifica. In conferenza stampa, mister Maurizi è tornato sul match di giovedì:

"Ci tengo a precisare una cosa: la squadra è sempre stata vogliosa ed aggressiva. Abbiamo giocato contro un'ottima Casertana, ben costruita, una partita bella maschia. Sono contento per la vittoria e per le prestazioni. Abbiamo cinque esordienti in Lega Pro, abbiamo giocato spesso con 7 under, giovedì abbiamo fatto una scelta diversa. Abbiamo recuperato Mezavilla, mentre La Camera tornerà utile. Il Siracusa è partito con un 4-2-3-1, nel girone di ritorno una dozzina di squadre si sono affidate ad un modulo più compatto".

Nella lista dei convocati non trovano spazio Amato, Arras e Samb. Di seguito, l'elenco completo: Armeno, Auriletto, Bezziccheri, Bianchimano, Condemi, Cucchietti, Ferrani, Fortunato, Franchi, Gatti, Giuffrida, Hadziosmanovic, La Camera, Laezza, Licastro, Marino, Mezavilla, Pasqualoni, Provenzano, Sciamanna, Sparacello, Tulissi, Turrin