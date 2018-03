Reggina-Casertana: il traballante Maurizi conferma il 5-3-2, Sparacello di punta

Meno male che le altre non corrono. La Paganese perde in casa col Siracusa e rimane in zona playout, il Catanzaro a stento arriva a quota 32 pareggiando in casa col Francavilla. La Reggina è in ogni caso chiamata a tornare alla vittoria, giovedì al "Granillo" contro la Casertana (fischio d'inizio alle ore 20:30): in caso di ennesimo risultato negativo, potrebbe essere presa in esame la posizione di Agenore Maurizi, la cui panchina inizia a traballare.

Il tecnico si giocherà quest'ultima chance confermando il 5-3-2. Hadziosmanovic rimane titolare a destra. Va in panchina Marino, con la cerniera di centrocampo che sarà composta da Mezavilla, Giuffrida e Provenzano. Di punta Sparacello farà coppia con Bianchimano.

p.f.