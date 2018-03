Reggina, Maurizi: "Non era questa la partita che avevamo preparato"

Questo il commento di Agenore Maurizi, tecnico della Reggina, dopo la sconfitta interna col Monopoli: "Sulla nostra destra abbiamo sofferto abbastanza. Dopo il gol, nemmeno io mi aspettavo di subire il Monopoli in maniera così marcata. Credo che nel secondo tempo, con lo spostamento di Castiglia e l'inserimento di Provenzano, eravamo tornati in equilibrio. Abbiamo perso contro una buona squadra, ma non era questa la partita che volevamo fare. Non ci siamo riusciti, dobbiamo capire perché. Sono molto rammaricato, era una partita che doveva dare un senso alla stagione. Non siamo mai riusciti ad anticipare, le loro punte ci hanno messo in difficoltà. Abbiamo preso un brutto gol, da lontano. Avevo preparato un altro tipo di partita. Do il 110% per poter far bene. Dobbiamo giocare con più furore. Mi assumo tutte le responsabilità, non voglio creare falsi messaggi, ma è una squadra giovane ed è difficile riprenderla".

