di Paolo Ficara - Fase tiepida, in attesa di quella incandescente. L'interesse dal Medio Oriente verso gli sviluppi societari della Reggina può potenzialmente essere rinnovato. Dopo l'intervento telefonico dell'avvocato Cristian Sfara, è stato il socio e collega reggino, Luca De Salvo, ad intervenire negli studi di Radio Reggio Più per aggiungere qualche particolare:

"Noi, come LGC Management, riceviamo incarico da investitori o società, per acquisire o cedere dei club. Formuliamo proposte che vanno al vaglio – ha premesso l'avv. De Salvo - Al momento non stiamo lavorando per far acquisire la Reggina, perché la situazione non è tra le più chiare. Di non chiaro c'è la richiesta economica. Successivamente c'è il problema dell'affitto e del marchio. Se dovessero esserci le condizioni per provare ad offrire la Reggina, vedremo".

L'avvocato De Salvo, della LGC Management, ha svelato di aver incontrato tempo addietro la famiglia Praticò: "C'è stato un incontro congiunto tra me, Cristian (Sfara, ndr), il presidente Praticò ed il figlio Giuseppe. L'incontro è stato interlocutorio. C'era una situazione che poteva essere valutata come ipotesi d'acquisto. Precedentemente, so che Cristian aveva avuto un colloquio con la società, non so se telefonico o de visu. Il tutto risale ad un anno, o un anno e mezzo fa".

"Si tratta di imprenditori esteri, che vogliono investire nel calcio italiano. Si accontentano di partire dalla Lega Pro – ha spiegato De Salvo a Radio Reggio Più – Chi ci dà l'incarico, non ci dice di prendere informazioni sulla Reggina Calcio. C'è una cifra da investire, c'è un progetto e si va alla ricerca di una società su cui puntare. Il progetto può prevedere un investimento sul settore giovanile, piuttosto che la creazione di un nuovo stadio. Sulla base delle richieste del committente, andiamo ad individuare le opzioni che si possono offrire. Se la proposta è gradita, si va avanti nella trattativa. Difficile che si vada al bando, senza previo accordo con Praticò".

Leggi anche:

Reggina, ritorno di fiamma dal Medio Oriente? Parla l'avv. Sfara: "Sì, ma serve chiarezza" http://www.ildispaccio.it/calcio/84-quadrante-amaranto/171891-reggina-ritorno-di-fiamma-dal-medio-oriente-parla-l-avv-sfara-si-ma-serve-chiarezza

La curatela perde la pazienza: messa in mora la Urbs Reggina http://www.ildispaccio.it/calcio/84-quadrante-amaranto/171766-la-curatela-perde-la-pazienza-messa-in-mora-la-urbs-reggina