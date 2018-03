Un interesse ancora vivo. Nel giugno 2016, l'avvocato Cristian Sfara si era reso portatore di una seria manifestazione d'interesse, confermata dalla curatela fallimentare, nei confronti della Reggina fresca di fallimento. Come svelato al Dispaccio a dicembre 2016, il legale friulano rappresentava un gruppo imprenditoriale del Medio Oriente. Non se ne fece nulla, per via dell'incertezza di quelle settimane. Incertezza in particolare sulla categoria.

Con la Urbs Reggina distante dal potersi aggiudicare definitivamente i beni materiali ed immateriali derivanti da quel fallimento, essendo stata messa in mora per le pendenze sull'affitto degli stessi, è il momento di far venire allo scoperto eventuali soggetti interessati. L'avvocato Sfara, intervenuto in diretta a Radio Reggio Più, non ha negato la possibilità di prospettare nuovamente l'affare a magnati esteri.

"Oggi la Reggina è un club di Serie C, così come ce ne sono tanti. Con tutta la storia di affitto, matricola e tutto il resto, parlare di brand sarebbe forzato. Se non vince l'asta, cosa succederà? È un problema che ci si deve porre. Avevo ricevuto incarico per raccogliere informazioni sulla Reggina Calcio: all'epoca (giugno 2016, ndr), la situazione era ancora più confusa – ricorda Cristian Sfara - Recentemente, molti imprenditori si stanno informando, sia verso di me che nei riguardi dell'avvocato De Salvo. Per avere informazioni in genere, non sulla Reggina ma sul calcio italiano. Ci sono molte questioni da valutare. Servirà una base chiara e sicura per poter agire. Che sia la Reggina, piuttosto che la Casertana, l'Akragas o la Triestina. Quando io mi presento e troviamo un accordo economico, la società va consegnata chiavi in mano. Non posso andare a preoccuparmi di una cosa piuttosto che di un'altra. L'interesse del gruppo mediorientale è riproponibile, se ci sono basi chiare".

