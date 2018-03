Reggina, Maurizi: "Mantenute le distanze su Andria e Paganese"

Disteso il mister Maurizi, nel commentare a caldo il pareggio ottenuto dalla Reggina sul campo della Fidelis Andria: "La partita è stata giocata, il gol non lo abbiamo fatto. Abbiamo tenuto il campo in maniera ordinata. Nel secondo tempo hanno cercato soluzione offensive con Nadarevic, lo hanno spostato dal lato di Hadziosmanovic, pensavano fosse un ragazzino ma ne sa parecchio. Ha avuto anche la palla per calciare, ma ha aspettato un tempo di più. Con La Camera avevo un rapporto importante, sia in campo che fuori. La difesa è andata molto bene. Abbiamo guadagnato un punto su Catanzaro e Sicula Leonzio, mantenendo le distanze su Paganese e Andria. Col Monopoli dovremo giocare come se fosse una finale. Sparacello? Quest'anno avrebbe potuto segnare 6 o 7 gol".

Dettagli Creato Sabato, 03 Marzo 2018 18:55