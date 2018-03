F.Andria-Reggina, Maurizi: "Problemi strutturali sulle palle inattive"

Il cruccio dei saltatori. Agenore Maurizi proverà a non farsi nuovamente sorprendere sulle palle inattive, vista l'importanza dello scontro diretto di sabato pomeriggio ad Andria (fischio d'inizio alle 16:30). Se il tecnico sceglierà di utilizzare l'ultimo acquisto La Camera in luogo di Provenzano, restituendo a Castiglia la posizione di mezzala, è probabile che si preferiscano i centimetri di Sparacello alla rapidità di Tulissi in attacco. In caso contrario, verranno confermati centrocampisti ed attaccanti visti contro il Trapani, e le novità si concentreranno nel reparto arretrato: Laezza e Ferrani dovrebbero riprendersi i posti da titolare.

"Conosco molto bene La Camera, non avrei nessun problema a metterlo se avessi necessità. È in buona condizione, l'ultima partita l'ha fatta a novembre in Albania. Ha grande qualità in fase di possesso palla, ha ottimi piedi - ha dichiarato Maurizi nella conferenza della vigilia - A Condemi manca il ritmo gara. Sulle palle inattive perdiamo tanto tempo a settimana. Abbiamo delle carenze strutturali, ce le porteremo dietro fino alla fine".

Nella lista dei 23 convocati, l'unico escluso per scelta tecnica è il giovane Amato: è già la terza trasferta in cui non viene portato con i compagni. Restano in infermeria Fortunato e Giuffrida, oltre a Garufi e Sciamanna.

p.f.