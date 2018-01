Acquisto di spessore per la Urbs Reggina, che in questo calciomercato di riparazione si aggiudica Ivan Castiglia in prestito secco. L'ormai 30enne centrocampista, prodotto del vivaio della Reggina Calcio, giunge dalla Triestina in un'operazione di scambio. In Friuli non si recherà Mezavilla, inizialmente proposto dal coordinatore Basile, bensì il terzino classe '96 Maesano. L'operazione si può definire conclusa.

p.f.