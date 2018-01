Reggina: proposto lo scambio Castiglia-Mezavilla alla Triestina

Rimescolamento a centrocampo. Adriano Mezavilla non rientra nei piani della Reggina, ma per il momento ha declinato l'ipotesi di rescissione contrattuale. Motivo che ha indotto l'entourgae amaranto a proporlo a varie squadre di Serie C, tra cui la Triestina: impostato uno scambio di prestiti con Ivan Castiglia. Al momento, il club alabardato nicchia. L'ex centrocampista amaranto comunque non rientra nei piani di Sannino: la Reggina vuole riaccoglierlo al Sant'Agata, ma prima bisognerà trovare una sistemazione per Mezavilla. E non sarà semplice.

p.f.