Chi parte e chi arriva. Gennaro Armeno è ormai da qualche ora a Reggio Calabria, ed in mattinata avrebbe sostenuto il primo allenamento con i nuovi compagni della Reggina. Probabilmente si attende il rientro dall'estero del ds del Novara, per ufficializzare il prestito.

Sarebbero rientrati in gruppo anche Alberto De Francesco e Toti Porcino, messi ai margini dell'organico con tanto di allenamento differenziato nella mattinata di ieri. Al di là della definizione, o fuori rosa o separati in casa, non cambia di molto la sostanza: entrambi sono sul mercato, il mancato rinnovo contrattuale sarebbe la causa scatenante. Di Livio non è più un calciatore della Reggina e si sta per accordare con il Matera.

p.f.