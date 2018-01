Reggina: i rinforzi per il centrocampo arrivano da Carpi

di Paolo Ficara - Linea calda con il Carpi. Dopo l'acquisto definito di Giuffrida e quello agli sgoccioli di Armeno, la Reggina ha prenotato altri calciatori in entrata. Prima bisognerà operare in uscita, con Mezavilla vicino alla rescissione e De Francesco che potrebbe accasarsi al Brescia con 6 mesi d'anticipo. Una volta che verrà sfoltito il centrocampo, si potrà passare alle firme per un mediano ed una mezzala.

C'è l'intesa col Carpi per Luigi Palumbo ed Antonio Romano. Il primo è una mezzala classe '91, che i biancorossi hanno appena prelevato dai dilettanti del Monterosi. Il secondo è di proprietà del Napoli, ha giocato nelle nazionali giovanili fino all'Under 18. Agli emiliani è stato chiesto anche l'attaccante Cristian Carletti, ma questa trattativa non sembra essere decollata.