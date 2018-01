Destinazione Serie B. L'incontro tra la Reggina ed i manager di Alberto De Francesco e Toti Porcino non ha fatto scaturire alcuna intesa sul rinnovo di contratto. Ad entrambi è stato chiesto di formulare una cifra, ovviamente congrua, per l'eventuale adeguamento da unire all'estensione. Al momento, appare ferma l'intenzione di non prolungare l'attuale rapporto, in scadenza il prossimo 30 giugno 2018.

Porcino e De Francesco hanno comunque espresso l'intenzione di conquistare la salvezza con la Reggina in Serie C. Per l'esterno si stanno interessando Entella e Venezia in B, nonché il Padova capolista nel gruppo B della Serie C. Il capitano sarebbe prossimo all'intesa col Brescia. La Reggina probabilmente si muoverà sotto traccia per anticipare l'interruzione del rapporto già nell'attuale finestra di mercato, almeno per uno dei due.

p.f.