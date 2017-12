Agenore Maurizi visibilmente soddisfatto al termine di Catanzaro-Reggina 0-1: "La vittoria è merito di Giuseppe Praticò, ha gestito la situazione in maniera esemplare. Veniamo fuori grazie a lui. La squadra si è dimostrata molto unita. Oggi Jacopo Fortunato ha fatto una grandissima partita di sostanza. Sono contento per loro, per noi, per tutti. Anche a Castellammare era stato così, avevamo preso un gol balordo su calcio d'angolo. Questo sistema di gioco rende più compatti, ci si unisce di più. Abbiamo vinto ed è andata bene, se perdevamo era andata male. Nelle difficoltà è giusto cambiare. Dal mercato mi aspetto quel che già mi aspettavo prima della partita. I problemi della pentola li conosce solo il coperchio".

