Reggina, derby spartiacque a Catanzaro. Maurizi ne convoca diciotto

Mossa intelligente. Nell'ingaggiare Giovanni Giuffrida, la Reggina ha deciso di depositare subito il contratto, senza attendere gennaio, potendolo fare in quanto svincolato. L'ex centrocampista della Vibonese ha da scontare un turno di squalifica, risalente al playout di maggio con il Catanzaro. Il tesseramento avvenuto proprio alla vigilia del match di domani con i giallorossi, gli consentirà di essere disponibile il prossimo 21 gennaio per Reggina-Paganese.

Il derby di domani (fischio d'inizio alle ore 16:30), può dire tanto sull'immediato futuro della Reggina. Innanzitutto, si potrà capire se il ritiro è servito davvero a ricreare una parvenza di compattezza. In caso contrario, la lunga pausa di campionato consentirà delle riflessioni.

"Tutti quanti dovremmo essere al servizio della città, giocando per la maglia e per la gente. Le dimissioni? Un modo di scappare, si danno quando non si ha più voglia di lottare. Questo pensiero non mi ha mai sfiorato la testa". Questa la risposta di Agenore Maurizi, alle insistenti domande in conferenza circa il suo rapporto con la squadra. Il tecnico non si è dunque arrampicato sugli specchi, evitando di fornire smentite cui non avrebbe creduto nessuno. Con Bezziccheri e Tazza ormai autoesclusisi da un paio di settimane, più Di Filippo squalificato, sono stati convocati solo 18 calciatori per Catanzaro-Reggina:

Amato, Auriletto, Bianchimano, Cucchietti, De Francesco, Di Livio, Fortunato, Gatti, Laezza, Licastro, Marino, Mezavilla, Pasqualoni, Porcino, Silenzi, Solerio, Sparacello, Tulissi