Reggina: visite mediche per Giuffrida, si spinge per Terigi

Dopo le visite mediche effettuate in città, Giovanni Giuffrida può considerarsi a mezzo passo dalla Reggina. L'ex centrocampista della Vibonese era svincolato da questa estate, ed è pronto a rilanciarsi in Serie C con la maglia amaranto. Tante le mosse di mercato in cantiere, sulle quali si deciderà dopo l'esito di Catanzaro-Reggina, ultimo match dell'anno solare.

A buon punto anche la trattativa per Leonardo Terigi, difensore centrale mancino. È in uscita dal Siena, dove ha collezionato poche presenze nelle ultime due stagioni, condizionate da problemi fisici. Per caratteristiche, ricorda Francesco Acerbi. In alternativa c'è Dario Polverini, di proprietà del Pisa e reduce dall'incubo Modena.

p.f.