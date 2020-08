Crotone: contratto biennale per Marrone

Ci sara' anche Luca Marrone nella rosa del Crotone a disposizione di Giovanni Stroppa per il campionato di Serie A. Il club calabrese, infatti, ha acquisito a titolo definitivo dall'Hellas Verona il cartellino del difensore che e' stato tra i protagonisti della promozione nel massimo campionato di calcio della squadra calabrese. Il Crotone ha trasformato il prestito in ingaggio a titolo definitivo firmando con il calciatore un contratto biennale, con opzione per il terzo anno. Marrone, 30 anni, nella passata stagione ha giocato 31 partite con il Crotone mettendo a segno anche 3 reti contro Cittadella, Frosinone e Venezia. Il calciatore sara' in ritiro con la squadra nelle prossime ore.

Dettagli Creato Venerdì, 28 Agosto 2020 21:37