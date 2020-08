Calcio, la Cittanovese ingaggia Christian Silenzi

La A.S.D. Calcio Cittanovese comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Christian Silenzi per la stagione agonistica 2020/2021.

Un ingaggio importante dal punto di vista tecnico e altamente suggestivo per la tifoseria, voluto dalla Società, in sinergia con l'Area Sportiva e l'Allenatore, per potenziare ulteriormente il coefficiente offensivo della Prima Squadra.

Il recente passato dell'attaccante classe '97 parla di numeri significativi messi insieme proprio con la maglia giallorossa. La scorsa stagione, da settembre a dicembre, Silenzi ha collezionato insieme alla Cittanovese 14 presenze e 4 reti.

La potenza fisica del calciatore, la sua qualità tecnica e il suo temperamento caratteriale ne fanno una punta moderna, abile in più situazioni di gioco e micidiale nelle progressioni palla al piede.

Romano di nascita, il suo curriculum vanta le presenze in Serie C con Reggiana, Reggina e Olbia. Quindi le esperienze interregionali con Albissola, Cittanovese e Chieri.

«Con l'ingaggio di Silenzi dotiamo il nostro organico di un calciatore importante, qualitativamente di categoria superiore – è stato spiegato dai vertici giallorossi nella mattinata di oggi-. Parliamo di un giovane che conosce molto bene la Serie D e che già nel recente passato ha fatto vedere cose egregie proprio a Cittanova. Complessivamente, a questo punto, pensiamo di essere vicini alla chiusura del calcio mercato. Mancano alcuni tasselli over, ma oggettivamente siamo di fronte ad una campagna acquisti di profilo molto elevato. Sussistono tutte le condizioni per avviare la nuova stagione con entusiasmo e fiducia».