La Cittanovese ingaggia Barilaro

La A.S.D. Calcio Cittanovese comunica di aver acquisito le prestazioni professionali del calciatore Aurelio Barilaro per la stagione sportiva 2020/2021.

Un innesto prezioso per il progetto tecnico giallorosso, capace di arricchire ulteriormente di esperienza e qualità l'organico a disposizione di mister Pietro Infantino in vista degli impegni ufficiali dei prossimi mesi.

Barilaro, classe '94, è un esterno di centrocampo abile nell'adattarsi a tutti i ruoli di fascia. Già beniamino del "Morreale – Proto" nelle stagioni 2017/2018 e 2019/2020, con la maglia giallorossa ha collezionato 52 presenze e un gol.

Nel suo curriculum, oltre alla recente esperienza con il Castrovillari, anche le annate intense e formative in Serie C con Messina e Ancona.

«Sono felice di tornare a Cittanova – ha sottolineato il calciatore a margine della firma –. Qui ho ricordi importanti e un pezzo significativo della mia carriera sportiva. Conosco bene l'ambiente e so che la Società, che ringrazio per la fiducia, ha progetti importanti per il futuro. Da parte mia darò il massimo affinché si possano raggiungere gli obiettivi nel modo più avvincente possibile».

Ad accogliere Barilaro, presso la sede sociale, il Vicepresidente Tonino Mamone. «Oggi concludiamo positivamente un'operazione di mercato importante e di qualità – ha scandito il dirigente giallorosso – e inseriamo nello scacchiere tecnico un profilo che saprà contribuire al raggiungimento degli obiettivi societari. Il lavoro della Dirigenza, in sinergia con il Direttore Sportivo e l'Area Tecnica, sta producendo risultati soddisfacenti. Lunedì, all'inizio del lavoro precampionato, troveremo un gruppo già formato e ricco di qualità. Il mercato non è chiuso. Mancano alcune pedine e su queste ci concentreremo nelle prossime ore. Intanto, porgo a nome del Presidente e dell'intera Società il benvenuto più sincero ad Aurelio Barilaro».