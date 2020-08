Reggina: doppia seduta di allenamento per la squadra al Sant’Agata

Martedì di doppia seduta di allenamento per la squadra. In mattinata i calciatori hanno svolto attivazione muscolare in palestra. Sul campo, poi, mister Toscano e il suo staff hanno previsto degli esercizi con la palla e un corposo lavoro aerobico.

Nella sessione pomeridiana il gruppo ha effettuato attività con la palla e una partitella finale a campo ridotto.

Per la giornata di domani è prevista una doppia seduta.