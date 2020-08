La A.S.D. Calcio Cittanovese comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Santiago Matias Dorato per la prossima stagione agonistica 2020/2021.

Nella mattinata odierna, l'atleta di Buenos Aires ha fatto il suo ingresso in sede per il disbrigo della formalità burocratiche e per la firma del contratto, alla presenza dei vertici dirigenziali giallorossi.

Santiago Dorato, classe '88, è una punta centrale molto tecnica e con raffinato senso del gol. Nel suo curriculum, tra le altre, le esperienze con Palmese, Roccella, Gela, Vibonese, Altamura e Brindisi. In totale, oltre 170 presenze in categoria interregionale per 53 gol fatti.

«Sono molto contento di aver sposato questo progetto – ha affermato il calciatore a margine della firma – e intendo ringraziare la dirigenza per la fiducia dimostratami. Qui si respira aria positiva e c'è voglia di costruire qualcosa di importante. Detto questo, dovrà essere il campo a parlare. Io, come sempre, darò il massimo».

Soddisfatta la Società giallorossa. «Con l'ingaggio di Dorato diamo continuità al nostro mercato in entrata – ha sottolineato il Presidente Rocco Guerrisi -. Un percorso attento, ponderato, che punta alla qualità e alla funzionalità rispetto alle idee del nostro mister. Con Santiago inseriamo in rosa un altro top player, dopo gli ingaggi di Corso e Lo Nigro. Nei prossimi giorni avremo altre novità di sostanza. Ora avanti con fiducia e entusiasmo».