Angelo Quaranta allo Sporting Melicucco

Unione suggellata tra un iconico Angelo Quaranta e lo Sporting Melicucco! "Siamo particolarmente orgogliosi di dare questa notizia per molteplici motivi. Primo fra tutti è che Angelo non è solo un ottimo calciatore ma è un campione di serietà e un campione di vita, un ragazzo dal sorriso aperto e molto influente nel panorama sportivo dilettantistico. E' un giovane uomo di Melicucco, e per la società avere nella rosa un compaesano è davvero un grande onore. Il suo interesse verso il progetto sportivo non risale ad oggi, ma già a qualche anno fa e riaverlo in squadra sottolinea la grande serietà con cui affrontiamo questa nuova stagione. E' innegabile che contattare un giocatore tanto stimato e ammirato non solo nell'ambito sportivo ma anche come uomo, ha creato molti movimenti favorevoli nei riguardi della società, interesse e curiosità e di questo siamo già grati ad Angelo. Ma "sposarlo" calcisticamente parlando è qualcosa che ci emoziona e davvero ci dà una euforia massima". Angelo commenta così questo sodalizio siglato dopo un lungo corteggiamento: " La passione verso i colori del mio paese hanno fatto si che questo matrimonio, da tempo ricercato, si sia suggellato nella giornata di oggi! Sarò a disposizione della squadra e del mister per contribuire a portare il Melicucco Calcio a 5 nei posti in cui merita. Il Presidente Condoluci mi parlava da tempo di questo progetto e dalle buone intenzioni si è arrivati ai fatti, per questo ho accettato questa sfida. Ringrazio la dirigenza per la fiducia riposta nei miei confronti e spero di ricambiare sul campo". Nutriamo noi una profonda gratitudine nei suoi confronti per la stima che indirettamente il suo interesse ha riflesso sulla società e sul progetto sportivo e siamo convinti che la sua esperienza sarà il pane quotidiano di ogni competizione che affronteremo!

Dettagli Creato Domenica, 09 Agosto 2020 09:50