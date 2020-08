Calcio, Gabriele Guerrisi nella rosa dello Sporting Melicucco

Il bagaglio con cui lo Sporting Melicucco affronterà questo nuovo viaggio si arricchisce sempre di più!

La società dimostra giorno dopo giorno di non temere la prospettiva del nuovo anno sportivo, anzi si veste costantemente di grinta e nuovi obiettivi da raggiungere. Durante questo periodo di calciomercato, ha sfidato le temperature roventi dell'estate per assestare costantemente colpi andati a centro; unico obiettivo: Vincere il campionato!

Questa è volta di Gabriele Guerrisi, classe '90 e classe da vendere nel suo ruolo di attaccante, giovane ma che ha alle spalle una esperienza di tutto riguardo. Giocatore offensivo dalle spiccate capacità tecnico-tattiche, ha iniziato la sua "carriera" nel 2013 in Edilferr facendosi subito notare con ben 18 reti in stagione; via via ha militato sia nel Cittanova C5 che nel Futsal Polistena coi quali da vero cannoniere ha siglato 31 goal che decisamente hanno fatto parlare di lui.

Corteggiatissimo, Gabriele dichiara così: " Sono pronto per questa nuova avventura! Sono rimasto entusiasta e particolarmente stimolato dal progetto che il Presidente Condoluci mi ha presentato; in questa piazza ritrovo compagni con cui ho condiviso tantissime vittore. Con questo gruppo ambizioso e lavorando di squadra ci godremo le giuste soddisfazioni!"

Quest'anno vestirà i colori bianco/rossi del Melicucco e già questa è la prima grande soddisfazione. In stagione auguriamo che anche lui sia artefice di una lunga catena di reti che ci porteranno al nostro obiettivo ultimo: LA VITTORIA!!