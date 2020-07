Eccellenza, il portiere Francesco Stillitano rinnova con l’ASD Bovalinese

La ASD Bovalinese 1911 continua a lavorare alacremente per il completamento della rosa in vista del campionato di Eccellenza. È stato siglato l'accordo per il rinnovo con il portiere Francesco Stillitano, classe '98, che vanta già una lunga esperienza tra Serie D ed Eccellenza nonostante la giovane età.

Originario di Gioia Tauro, Stillitano esordisce in Prima Categoria con la maglia del Real Gioia; l'anno successivo passa al Roccella in Serie D. Nella stagione successiva ha giocato in Eccellenza a Siderno, collezionando 33 presenze e disputando i playoff.

Arriva alla Bovalinese, in prestito dalla Palmese nella stagione 2018/2019, dimostrando di essere uno dei giovani portieri più interessanti del panorama calabrese. Attira l'attenzione del Bocale che lo tessera, per la stagione 2019/20; a metà stagione dello stesso anno, ritorna alla Bovalinese.

L'estremo difensore continuerà a difendere la porta amaranto.