Cittanovese Calcio: ufficiale l'ingaggio del talentuoso centrocampista palermitano ex Marsala e Acireale

La A.S.D. Calcio Cittanovese comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Alessio Lo Nigro per la stagione 2020/2021.

Nel pomeriggio di martedì scorso, l'atleta è stato accolto in sede per la definizione degli ultimi dettagli contrattuali e per la firma dell'accordo.

Alessio Lo Nigro è un centrocampista centrale classe '90 dalle indiscusse qualità umane, professionali e tecniche. Apprezzato, tra le altre, per le straordinarie stagioni insieme ad Acireale e Marsala, ha dimostrato nel tempo di saper interpretare al meglio sia il ruolo di playmaker davanti alla difesa, sia quello di mezzala abile negli inserimenti e nel tiro dalla distanza.

Il suo ingaggio rappresenta una pedina di sostanza e qualità nel quadro del progetto sportivo che la Società, in sinergia con l'area sportiva e l'area tecnica, sta allestendo per il futuro del movimento calcistico locale e territoriale.

"Siamo soddisfatti per l'esito positivo di questa trattativa – questo il messaggio della Dirigenza cittanovese – e siamo certi che il contributo di Lo Nigro si rivelerà importante per il raggiungimento degli obiettivi che ci siamo posti per il prossimo futuro. Al calciatore il più caloroso benvenuto da parte dell'intera famiglia giallorossa".