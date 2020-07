Nasce una nuova sinergia sportiva tra la scuola calcio Real Soccer Lamezia (Milan Academy) e la NSD Promosport Lamezia. Il sodalizio tra le due associazioni sportive lametine è stato concepito per portare avanti una collaborazione nella fattispecie per quanto riguarda il settore giovanile. Negli obiettivi dei presidenti delle due società vi è l'intenzione di crescere insieme affinché possa aumentare la preparazione e la qualità dei rispettivi settori giovanili.

La Real Soccer, dunque, seguirà gli Under 15 e 17 regionali targati Promosport mentre i restanti gruppi provinciali resteranno in capo alla Real Soccer.

A tal proposito venerdì 31 luglio con inizio alle ore 18 si terrà uno stage per i nati negli anni 2004/05/06/07/08 al fine di selezionare giovani da inserire nei gruppi Under 15 e Under 17, presso lo stadio Rocco Riga di Sant'Eufemia Lamezia., impianto sportivo che la Real Soccer utilizzerà anche per gli allenamenti della prossima stagione (ad esclusione delle categorie under 5 e under 7 che si alleneranno in una struttura del centro di Lamezia che verrà ufficializzata nelle prossime settimane). Per maggiori informazioni è possibile contattare i seguenti numeri di cellulare: 348 339 0717 (Alessandro), 339 277 5224 (Giovanni).