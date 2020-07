Sambiase Calcio: staff tecnico riconfermato

L'Asd Sambiase Lamezia 1923, in vista della prossima stagione, annuncia di aver riconfermato in toto lo staff tecnico che nello scorso campionato ha guidato la compagine giallorossa.

Dopo il periodo difficile dovuto alla diffusione del Coronavirus e del post lockdown, in un clima di incertezza generale che attanaglia l'intero paese, riteniamo fondamentale ripartire da basi solide e garantite, le quali hanno costituito la forza e la fortuna del Sambiase nello scorso campionato di Eccellenza.

È per queste motivazioni che la società delle Due Torri ha deciso di garantire continuità ai quadri tecnici che si sono ben distinti per affidabilità e concretezza, a partire dalla conferma – per la quarta stagione consecutiva – di mister Danilo Fanello, come allenatore della prima squadra.

Il resto dello staff tecnico sarà così composto: Gianluca Caravella, preparatore dei portieri; Giuseppe Lazzaro, preparatore atletico; Antonio Mirabelli, vice preparatore atletico; Diego Tallarico, massofisioterapista; Andrea De Meco, medico sociale; la squadra in più si avvarrà della supervisione del prof. Ammendolia dell'Università Magna Grecia.

Direttore Sportivo sarà anche quest'anno Nicola Samele, mentre un nuovo nome si registra in qualità di Direttore Generale, con l'ingresso di Antonio Mazzei.

Per la prossima stagione calcistica, seppur con i dubbi legati alla presenza del pubblico allo stadio, si ripartirà con una certezza ferrea: il coraggio, la grinta e il carattere da sempre caratteristica del team giallorosso – il quale negli ultimi anni ha portato a raggiungere importanti traguardi – sarà presente anche nel campionato che si appresta a iniziare