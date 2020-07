Blitz di mercato Sporting Melicucco: Luca Taverna vestirà di biancorosso

Sporting Melicucco regina del mercato di Serie D di Calcio a 5. Con un blitz repentino, la società biancorossa si è aggiudicata le prestazioni di uno dei migliori attaccanti dell'ultimo campionato di Serie C1, prelevando dal Vibo Calcio a 5 il forte pivot Luca Taverna.

Il bomber trentenne di origini taurianovesi, autore di ben 20 reti nell'ultima stagione di C1, conclusasi anticipatamente a causa dell'emergenza Covid-19, arriva a Melicucco per rafforzare una squadra che, giorno dopo giorno, sta sempre più assumendo le sembianze di una corazzata per la categoria.

Luca Taverna è un attaccante dal grande fiuto del gol, dotato di un fisico possente e di doti tecniche che gli hanno consentito, nel corso delle ultime stagioni, di essere sempre decisivo nelle competizioni disputate: un extra-lusso per il campionato di Serie D, che dimostra l'ambizione della società pianigiana e la forza attrattiva di un progetto che sta continuamente crescendo in misura esponenziale.

Ecco le prime dichiarazioni del nuovo atleta melicucchese: " Ho militato in diverse squadre, come l'Elettromega Polistena, la Molochiese, la Rosarnese ed il Vibo Calcio a 5. Oggi sono contento di sposare il progetto della società biancorossa e di disputare il prossimo campionato in una bella realtà in crescita come Melicucco. Ritroverò vecchi amici e compagni di squadra e sono sicuro che disputeremo un grandissimo campionato per ambire ai massimi risultati. Spero di ricambiare con le mie prestazioni la fiducia del Presidente Beniamino Condoluci e dell'allenatore Ferdinando Armeni, che hanno creduto nelle mie potenzialità e mi hanno fortemente voluto a Melicucco".

Il mercato melicucchese non si ferma qui: dopo le conferme del Capitano Francesco Papaluca, dell'esterno Salvatore Ciricosta, del pivot Domenico Marafioti ed il ritorno di Simone Pettè, la società è pronta ad annunciare altre conferme, con l'intenzione di affiancare al bomber Luca Taverna almeno altri due giocatori di categoria superiore per puntare alla promozione.