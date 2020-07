Crotone in serie A, la vedova del preparatore atletico: “Li ha fatti correre ancora”

"Avevate ragione, Sergio li ha fatti correre anche da lassu'...". E' il messaggio che Manuela, moglie di Sergio Mascheroni - il preparatore atletico del Crotone deceduto prematuramente lo scorso ottobre - ha inviato ai tifosi rossoblu ed alla societa' dopo la conquista della serie A. Una vittoria che la squadra del presidente Gianni Vrenna ha dedicato proprio al professionista indossando una speciale maglia con la scritta "A... Sergio". "Desidero far arrivare a tutta la citta' - scrive Manuela Mascheroni insieme ai figli Tommaso e Giacomo - i piu' sentiti complimenti e ringraziamenti da parte mia e dei miei figli. Un immenso grazie alla societa', per me unica e alla squadra: siete davvero speciali, in questo anno ci avete aiutato molto e fatto sentire parte del vostro gruppo, Sergio ha sempre creduto in voi". Un ringraziamento particolare e' indirizzato a tutto lo staff: "una famiglia per mio marito". "E non per ultimi, grazie a voi tifosi che ci riempite il cuore con il vostro calore. Avevate ragione, Sergio li ha fatti correre anche da lassu'".

Dettagli Creato Sabato, 25 Luglio 2020 18:55