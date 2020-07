Crotone in A: anche San Giovanni in Fiore esulta

"Il Crotone ha scritto ieri un'altra importante pagina della sua storia. E' una pagina di straordinario valore, fatto di tecnica, sacrifici e passione che rimarrà indelebile nel cuore di tutti i pitagorici". E' quanto afferma l'assessore allo sport, Leonardo Straface, salutando con gioia il ritorno del Crotone nella seria A.

"Siamo orgogliosi del successo dei rossoblù - prosegue Straface – che è il successo di tutti noi appassionati di calcio ed affezionati ad una squadra che da due anni con tenacia e determinazione, forte di una guida appassionata, autorevole e lungimirante, ha inseguito un sogno che oggi è diventato splendida realtà. La promozione in A e, dunque, l'oggettiva ricompensa per i tanti sacrifici e le numerose delusioni superate con fermezza, ma è, soprattutto, il giusto riconoscimento, oltre cha alla bravura dei calciatori in campo, anche alla coesione di che ha creduto fino in fondo nelle proprie capacità e che ha saputo remare con vigore nella stessa direzione: la promozione in A".

"Grazie a tutti agli atleti, a Mister Stroppa, al Presidente Vrenna ed a tutta la società – conclude l'assessore Leonardo Straface - per le emozioni che ci hanno regalato e che, sono certo sapranno continuare a farci vivere anche in futuro. Auguri a tutti loro, ma soprattutto auguri alla città di Crotone".