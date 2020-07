La Ludos Ravagnese Calcio annuncia l'arrivo di Ousmane Keita

La Ludos Ravagnese Calcio - si legge in una nota - è lieta di annunciare l'arrivo in arancioblu di Ousmane Keita, il primo colpo di mercato della stagione sportiva 2020/2021. Classe 2001, Keita è un centrocampista dalle grandissime potenzialità che può vantare già 13 presenze in Eccellenza e 3 in Coppa Italia collezionate nelle ultime due stagioni con la maglia del Bocale. La società del presidente Cilione punta decisamente sulle doti tecniche ed umane che il giovane centrocampista di nazionalità guineana ha messo in mostra non solo nel massimo campionato regionale ma anche con la formazione Juniores sempre del Bocale (con cui è giunto alla finale regionale 2018/2019 sfortunatamente persa con il Sambiase) e nel corso del "Freed by Football 2019", evento organizzato dalla FIGC in collaborazione con l'Unicef e il Tribunale dei Minori di Reggio Calabria al termine del quale, esattamente un anno fa, Keita si è aggiudicato con merito il premio di miglior calciatore. Felice di arricchire la propria "famiglia", la Ludos Ravagnese Calcio dà il benvenuto ad Ousmane augurandogli una stagione ricca di soddisfazioni personali e di squadra.

Dettagli Creato Giovedì, 02 Luglio 2020 17:26