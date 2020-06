Cosenza, vittoria della speranza: 2-1 alla Virtus Entella

Cosenza-Virtus Entella 2-1 in una partita della 29/a giornata di serie B giocata al 'Marulla'. Queste le reti: nel pt 31' Bruccini, 35' Carretta; nel st 48' Poli (VE).

Salernitana e Pisa si dividono la posta con il botta e risposta tra Djuric e Masucci (1-1), il Pescara cala il tris (3-1) alla Juve Stabia (a segno Pucciarelli, Zappa e Crecco) e allontana la zona playout. Successo fondamentale invece in chiave salvezza per il Cosenza, che batte 2-1 l'Entella: padroni di casa in rete con Bruccini e Carretta, i liguri accorciano nel recupero con Poli ma non basta. Il Cosenza chiude in dieci per il rosso diretto rimediato da Asencio.