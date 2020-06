Il Crotone frena: raggiunto al 95esimo dal Chievo

Crotone-Chievo 1-1 in una partita del campionato di Serie B giocata allo 'Scida'. Padroni di casa in vantaggio con Molina al 21' pt, pari degli ospiti con Ceter al 43' st.

Frenano Crotone e Frosinone, il Cittadella espugna Livorno. Nel sabato che ha coinciso con il ritorno in campo della Serie B con gli incontri della 29/a giornata, i calabresi secondi in classifica non vanno oltre il pareggio con il Chievo allo 'Scida' (1-1): padroni di casa avanti con Molina, in pieno recupero la risposta dei veneti con Ceter (95'). Crotone a +2 sul Frosinone, che esce da Trapani con un solo punto (0-0).