Calcio, il sindaco Cosentino: “Bene ristrutturazione compagine societaria Cittanovese”

Il Sindaco e l'Amministrazione Comunale apprendono, con rilevante soddisfazione, la notizia che è stata portata a compimento la ristrutturazione della compagine societaria dell'A.S.D. Calcio Cittanovese.

Un fatto positivo che consentirà, senza dubbio, di proseguire un percorso virtuoso che ha proiettato Cittanova all'attenzione nazionale per i successi sportivi che la squadra ha saputo cogliere in questi ultimi anni.

Di questo si intende rendere, ancora una volta, merito alla dirigenza uscente per l'impegno, la caparbietà e le innegabili capacità dimostrate nella conduzione della società anche in momenti di particolare difficoltà dal punto di vista economico e sociale.

Un doveroso saluto ai nuovi dirigenti, al Presidente Rocco Guerrisi, al Vice Presidente Tonino Mamone, con l'auspicio che possa essere preservato ed arricchito il patrimonio di prestigio che Cittanova calcistica ha ormai acquisito.

Il Sindaco e l'Amministrazione Comunale esprimono compiacimento per la soluzione adottata a livello societario, con la consapevolezza che nessun traguardo è precluso ove si mettano in campo impegno sociale e passione sportiva, unitamente alle positive sinergie tra società civile, imprenditoria e istituzioni.

In questa direzione non mancherà il fattivo contributo e la piena collaborazione della compagine amministrativa nel suo complesso al fine di mettere l'A.S.D. Cittanovese nelle condizioni di confermarsi modello positivo di riferimento nell'ambito sportivo, nonché vettore di promozione sociale e culturale per l'intero territorio.

E' quanto si legge in un comunicato stampa del sindaco di Cittanova, Franco Cosentino.