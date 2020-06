Calcio femminile, per il Catanzaro debutto con poker: Res Women di Roma battuta

Parte forte il Catanzaro Calcio Femminile. Giusy Dardano confeziona una vittoria netta sulla Res Women di Roma con un finale di 4-1 che non lascia possibilità di replica. L'approccio al campionato eFemminile della LND, come evidenziano le statistiche dell'incontro, è stato dei migliori: gioco fluido e molto efficace in fase offensiva. La squadra capitolina era anche riuscita ad accorciare provando a creare qualche occasione di pericolo verso la porta calabrese ma il centrocampo giallorosso ha retto e costruito fino al gol del "poker" che ha chiuso l'incontro.

Esordio migliore non poteva esserci per la calciatrice catanzarese che spende parole di elogio per l'iniziativa: "Senza dubbio un ottimo inizio. Ho giocato bene e il risultato è dei più favorevoli. Sono felice di far parte di questo primo, storico, campionato eSport dove - conclude la Dardano - ho anche trovato tanta disponibilità da parte delle "avversarie" per quanto riguarda l'organizzazione degli incontri, il flusso delle informazioni ecc. Si respira davvero una bella atmosfera".