Reggina in B, Nesci e Ripepi (FdI): “Amaranto tornano nel palcoscenico che meritano”

"Anche se non di domenica, è bello poter festeggiare la promozione in serie B della Reggina dopo un percorso fantastico che l'ha vista protagonista in una cavalcata che resterà negli annali della categoria. Il Consiglio federale ha emesso il suo verdetto! Complimenti dunque, al Presidente Gallo e al suo staff, in grado di raggiungere nel giro di poco più di un anno un traguardo per il quale l'intera città gli rende grazie.

"Complimenti a Mister, squadra e staff per avere onorato i colori amaranto con sacrificio e professionalità. Un momento di gioia anche per i tifosi che con amore e passione hanno saputo sostenerla soprattutto nei momenti bui. Ma adesso Reggio torna a vivere momenti di entusiasmo grazie ad una società ambiziosa e coraggiosa. Ci aspetteranno adesso mesi 'forsennati' come da anni non succedeva in riva allo Stretto; dal mercato alla campagna abbonamenti, grazie alla Reggina tornerà una dolce frenesia che accompagnerà la nostra estate.

La promozione in B della Reggina, non rappresenta solo un fatto eccezionale dal punto di vista sportivo ma anche dal punto di vista sociale ed economico, per questo pensiamo che in un momento di post-crisi come quello che stiamo attraversando, la squadra amaranto può tratteggiare un motivo di rilancio ed orgoglio per l'intera città".

Lo dichiarano, in una nota congiunta, Denis Nesci, commissario provinciale FdI, e Massimo Ripepi, commissario Città Metropolitana FdI.