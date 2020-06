Il cordoglio di Occhiuto per la scomparsa della sorella di Rino Gattuso

Il Sindaco Mario Occhiuto ha espresso profondo cordoglio, a nome dell'Amministrazione comunale e della città di Cosenza all'allenatore del Napoli, il calabrese, di Corigliano Calabro, Rino Gattuso, già campione del mondo con la nazionale italiana nel 2006, per la scomparsa della giovanissima sorella Francesca, deceduta oggi a Varese. "A Rino Gattuso, campione non solo di sport, ma anche di generosità e di impegno nel sociale – scrive il Sindaco Occhiuto nel suo messaggio di cordoglio – giungano in questo dolorosissimo momento i sentimenti della più affettuosa vicinanza, mia personale, della Giunta comunale e di tutta la Cosenza sportiva". Il Sindaco ha poi indirizzato a tutta la famiglia Gattuso le più sentite condoglianze.

Dettagli Creato Martedì, 02 Giugno 2020 21:39