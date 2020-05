Il sostegno dell'Amministrazione comunale alla Cittanovese

L'Amministrazione Comunale, in riferimento alla situazione riguardante la gestione dell'A.S.D. Calcio Cittanovese, ha inviato alla Società la nota di seguito trascritta. "Questa Amministrazione ritiene doveroso, in un momento di oggettiva e grave difficoltà per il mondo dello sport e del sistema socio – economico nel suo complesso, rimarcare il grande merito di codesta Società nella conduzione della locale squadra di calcio. Non si può dimenticare che in pochissimi anni la compagine cittanovese, dal limbo della Prima categoria, ha raggiunto un prestigioso ed impensabile traguardo con la promozione in Serie D e la permanenza dopo un più che onorevole campionato. L'Amministrazione Comunale non può esimersi da un esplicito riconoscimento dell'immenso valore che, grazie all'impegno della dirigenza, sostenuta dagli sponsor, dalla tifoseria ed anche da questa Amministrazione, ha assunto la Cittanovese nella promozione sociale dell'intero territorio.

E' stata veicolata, a livello nazionale, un'immagine straordinaria del nostro Comune, delle sue peculiarità, dei valori positivi che Cittanova ha saputo storicamente trasmettere. Non è stato facile mantenere il percorso virtuoso che ha portato l'A.S.D. Calcio Cittanovese a porsi come modello positivo nell'ambito sportivo ed esempio luminoso quale modello nella costruzione di momenti aggregativi, nel rispetto di quei valori di cui lo sport è portatore unico. Pur comprendendo le ragioni che hanno determinato la decisione di non proseguire nella gestione della Società A.S.D. l'Amministrazione Comunale auspica che possa essere individuata una soluzione che consenta di non disperdere il patrimonio di prestigio e credibilità acquisito in questi anni. Si coglierebbe un importante risultato se si potessero creare le condizioni per proseguire un'esperienza che certamente resterà indelebile nella storia di questa comunità, a testimonianza che l'impegno sociale, accompagnato dalla passione sportiva, consente di raggiungere traguardi di portata straordinaria. L'Amministrazione Comunale, nei limiti delle possibilità consentite dal quadro normativo e dall'emergenza in atto, non mancherà di contribuire a questo percorso."