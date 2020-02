Venezia-Cosenza: 1-1 a porte chiuse

Venezia e Cosenza 1-1 in una partita della 26/a giornata del campionato di Serie B, giocata a porte chiuse al 'Penzo' per via dell'emergenza Coronavirus. Padroni di casa in vantaggio con Longo al 38' pt, pareggio degli ospiti con Machach al 16' st. Nel finale il Venezia schiera addirittura cinque attaccanti ma il fortino calabrese resiste senza affanni.

