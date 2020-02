Daspo ad allenatore per minacce di morte all'arbitro: l'Asd Ravagnese Calcio annuncia battaglia

L'ASD Ludos Ravagnese Calcio, nel ribadire l'assoluta ed incondizionata fiducia nell'operato del proprio Allenatore, comunica che profonderà ogni sforzo possibile, in qualsivoglia sede, per ripristinare con decisione e fermezza la Verità dei fatti realmente accaduti in occasione dell'incontro calcistico dello scorso 8 febbraio 2020. "Lo spirito di aggregazione e condivisione dei Valori dello Sport non lasceranno mai il passo a situazioni che, neppure in astratto, possano avvicinarsi al concetto di violenza e/o prevaricazione. W il Calcio, W lo Sport !!!" è scritto in una nota.

