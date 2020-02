Coronavirus, Lega B: trasferte a porte chiuse per Cosenza e Crotone

Sono quattro le partite di serie B a porte chiuse nel fine settimana: si tratta di Cittadella-Cremonese, Chievo-Livorno, Entella-Crotone e Venezia-Cosenza. "Il presidente della Lega di Serie B - informa la Lega in una nota - visto il decreto del presidente del consiglio dei Ministri del 25 febbraio, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza del Coronavirus dispone lo svolgimento 'a porte chiuse', delle quattro partite valide per la 7/a giornata di ritorno. "Le indicazioni generali sulle 'porte chiuse' saranno emanate da Figc o Lega e formeranno oggetto di separata e successiva comunicazione. Le altre partite della 7/a giornata si disputeranno con le disposizioni abituali", conclude la Lega di B.

Dettagli Creato Mercoledì, 26 Febbraio 2020 19:01