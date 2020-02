Cosenza, Pillon parte bene: 3-0 a Livorno

Livorno-Cosenza 0-3 in una partita del campionato di Serie B. Queste le reti: nel pt 30' e 32' Asencio, 43' Bruccini. Vittoria di platino per il nuovo allenatore Bepi Pillon, con i calabresi che erano all'ultima spiaggia.

Il gol il match e' stata di Asencio che al 30esimo ha sfruttato un calcio da fermo, arrivando sulla corta respinta di un incerto Plizzari e mettendo la palla in rete. Due minuti piu' tardi il numero 9 rossoblu' ha trovato la doppietta in acrobazia. Pallone messo in mezzo, liscio di Luci, difesa ferma e semirovesciata vincente per lo 0-2. Il Cosenza chiude la partita poco prima dell'intervallo con Bruccini che ha tirato un siluro imparabile verso la porta amaranto, fissando il risultato sullo 0-3 finale, che non cambierà dopo la seconda frazione di gioco.

Con la vittoria al 'Picchi' il Cosenza affonda un Livorno sempre più ultimo in classifica e sale in zona playout.