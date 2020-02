Ribaltone Cosenza: esonerato Piero Braglia

Piero Braglia non e' piu' l'allenatore del Cosenza calcio. Il tecnico toscano e' stato esonerato stasera dalla societa', che ha comunicato la decisione sul proprio sito. "La Societa' Cosenza Calcio - si legge - comunica di avere sollevato dall'incarico di allenatore della prima squadra il sig. Piero Braglia. Al tecnico protagonista della promozione in Serie B, che ha collezionato 107 panchine in rossoblu', vanno i piu' sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto negli ultimi anni". Braglia paga la sconfitta interna per 1-0 subita dal Benevento nell'ultimo turno del campionato, ma soprattutto una classifica deficitaria che vede il Cosenza terzultimo con 20 punti. La squadra dovrebbe essere affidata temporaneamente all'allenatore in seconda Roberto Occhiuzzi, mentre per il successore, in citta' si fanno i nomi di Walter Zenga, Alfredo Aglietti, Bepi Pillon e Pierpaolo Bisoli.

Dettagli Creato Lunedì, 10 Febbraio 2020 21:37