Rende-Paganese, le dichiarazioni di Rigoli e i convocati

«Abbiamo lavorato bene, sappiamo come interpretare la partita». Ha le idee chiare il tecnico del Rende Pino Rigoli alla vigilia della gara contro la Paganese. Un match non facile che la formazione biancorossa affronterà con la consapevolezza dei propri mezzi e con un lavoro intenso portato avanti in questi giorni.

«Abbiamo avuto la possibilità di dare una certa continuità sapendo di poter contare anche sul rientro di diversi giocatori assenti nell'ultima di campionato – prosegue Rigoli – E' stata una settimana proficua sotto diversi punti di vista, adesso ci aspetta il verdetto del campo».

Per la gara di domani contro la Paganese valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Lega Pro il tecnico Rigoli ha convocato 22 giocatori

PORTIERI

1 Savelloni, 22 Borsellini, 12 Palermo

DIFENSORI

3 Ampollini, 6 Origlio, 21 Nossa, 13 Germinio, 31 Vitofrancesco, 15 Bruno, 2 Negri, 17 Blaze

CENTROCAMPISTI

5 Collocolo, 28 Navas, 11 Rossini, 8 Loviso, 19 Saveljevs, 27 Murati

ATTACCANTI

24 Giannotti, 10 Godano, 20 Ndiaye, 9 Vivacqua, 7 Libertazzi